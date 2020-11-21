СМИ: девять австралийских военных совершили суицид

https://static.news.ru/photo/77b0732a-2d66-11eb-9676-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/Global Look Press

За последние три недели девять военнослужащих австралийской армии покончили с собой. Это произошло на фоне публикации доклада о военных преступлениях, совершённых австралийскими солдатами в Афганистане.

Об этом сообщает газета Daily Mail. По её данным, доклад был опубликован на прошлой неделе командующим ВС Австралии Ангусом Кэмпбеллом. В нём содержатся доказательства 39 убийств, которые бойцы австралийского спецназа совершили в Афганистане с 2005 по 2016 год. Жертвами становились местные солдаты и гражданские лица.

Газета отмечает, что суицид совершили восемь мужчин и одна женщина. Такое количество самоубийств за столь небольшой промежуток времени является беспрецедентным в истории армии Австралии. Свидетельств причастности погибших к преступлениям в Афганистане нет. При этом специалисты не исключают, что случаи суицида могли быть спровоцированы именно этим расследованием.

Я думаю, что некоторые сообщения в СМИ изображали всех одной краской и люди забыли о презумпции невиновности — это всё вызывало стресс, — заявил консультант по психическому здоровью Нил Уоллас изданию Advertiser.

По данным газеты, в докладе содержатся показания более 400 свидетелей, а также информация из более чем 20 тыс. документов и свыше 25 тыс. фотографий. Командующий в отчёте заявил о необходимости выплатить компенсацию семьям жертв в Афганистане, а также порекомендовал провести дополнительное уголовное расследование по 36 инцидентам, передаёт РИА Новости.

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