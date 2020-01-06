https://static.news.ru/photo/e2942478-31ab-11ea-9773-fa163e074e61_660.jpg

Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад в Ираке, где находятся американские военные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

Отмечается, что на базе находятся и иракские военные. Корпус стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) взяли на себя ответственность за обстрел, сообщает ТАСС.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее, 7 января, появилась информация о том, что США планирует построить на этой базе аэродром для стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, отмечает телеканал Al Sumaria.

Некоторые СМИ сообщают о том, что по базе было выпущено 30 ракет.

Breaking: A US Defense official has confirmed that rockets targeted Ain al-Assad airbase, which hosts US troops, in Iraq. VOA is reporting that up to 30 rockets have been fired at the base. — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 7, 2020

Есть информация о том, что также обстреляна американская военная база Аль-Тажи, которая находится рядом с Багдадом, сообщает rueconomics.ru.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что Касема Сулеймани пришлось ликвидировать, так как он планировал большую атаку на США. Американский лидер добавил, что американцы хотят покинут Иран, но пока не время.