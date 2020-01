Отмечается, что на базе находятся и иракские военные. Корпус стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) взяли на себя ответственность за обстрел, сообщает ТАСС.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее, 7 января, появилась информация о том, что США планирует построить на этой базе аэродром для стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, отмечает телеканал Al Sumaria.

Некоторые СМИ сообщают о том, что по базе было выпущено 30 ракет.

Breaking: A US Defense official has confirmed that rockets targeted Ain al-Assad airbase, which hosts US troops, in Iraq. VOA is reporting that up to 30 rockets have been fired at the base.