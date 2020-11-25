СМИ: армия Израиля готовится к возможному удару США по Ирану

https://static.news.ru/photo/8f37ca00-2f34-11eb-bed6-fa163e074e61_660.jpg Фото: David B. Gleason/wikipedia.org

Израильские военнослужащие ведут подготовку к возможному нападению США на Иран. При этом прямых сведений о подобных планах Пентагона нет.

По данным информационного портала Axios, ВС Израиля готовятся в последние недели к возможному удару США по поручению правительства страны. Издание отмечает, что это может произойти до ухода из Белого дома действующего американского президента Дональда Трампа.

Имеются данные о нанесении подобного удара, а в связи с ожиданием израильскими высокопоставленными чиновниками «очень уязвимого периода» до инаугурации Байдена, — говорится в публикации.

Израильские военные уверены, что ответ Ирана напрямую или через связанные с ним силы в Сирии, Ливане и секторе Газа может затронуть Израиль. По данным портала, представители руководства страны надеются, что Вашингтон предупредит о любом ударе по Ирану заранее.

Ранее NEWS.ru писал о том, что, по данным сирийской газеты «Аль-Ватан», армия Израиля нанесла ракетный удар по высоте Манэе к югу от провинции Эль-Кунейтра на Голанских высотах.



