СМИ: армия Израиля готовится к возможному удару США по Ирану

Израильские военнослужащие ведут подготовку к возможному нападению США на Иран. При этом прямых сведений о подобных планах Пентагона нет.
По данным информационного портала Axios, ВС Израиля
Имеются данные о нанесении подобного удара, а в связи с ожиданием израильскими высокопоставленными чиновниками «очень уязвимого периода» до инаугурации Байдена, — говорится в публикации.
Израильские военные уверены, что ответ Ирана напрямую или через связанные с ним силы в Сирии, Ливане и секторе Газа может затронуть Израиль. По данным портала, представители руководства страны надеются, что Вашингтон предупредит о любом ударе по Ирану заранее.
Ранее NEWS.ru писал о том, что, по данным сирийской газеты «Аль-Ватан», армия Израиля нанесла ракетный удар по высоте Манэе к югу от провинции Эль-Кунейтра на Голанских высотах.