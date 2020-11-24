СМИ: Израиль нанес удар по провинции Дамаск у Голанских высот

https://static.news.ru/photo/5560ccf0-2ea8-11eb-8a9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/mod.mil.rus//Global Look Press

Сирийская газета «Аль-Ватан» сообщила, что армия Израиля нанесла ракетный удар по высоте Манэе к югу от провинции Эль-Кунейтра на Голанских высотах.

Израиль атаковал район высоты Манэе рядом с деревней Рувейхания к югу от Эль-Кунейтра (в провинции Дамаск), — приводит сообщение газеты РИА Новости.

По данным издания, часть ракет были отражены ПВО Сирии.

Как сообщал NEWS.ru, 19 ноября с визитом на Голанских высотах побывал госсекретарь США Майк Помпео. В ходе посещения Голан он назвал их территорией Израиля.

Напомним, принадлежавшие Дамаску с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в результате Шестидневной войны в 1967 году, а в 1981 году кнессет (израильский законодательный орган) принял «Закон о Голанских высотах», который в одностороннем порядке утверждает суверенитет еврейского государства над спорным районом.

Позднее израильская аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года. В то же время США признают над Голанами суверенитет Израиля. Россия придерживается противоположного мнения и полагает в соответствии с резолюцией 497 СБ ООН, что территория подконтрольна Сирии.