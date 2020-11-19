СМИ: Помпео приехал на Голанские высоты и назвал их территорией Израиля

https://static.news.ru/photo/4b61985e-2a86-11eb-9aa6-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: United States Department of State

Глава Госдепа Майк Помпео приехал 19 ноября на Голанские высоты и назвал их территорией Израиля.

Вы не можете стоять здесь и смотреть на то, что находится по ту сторону границы, и отрицать центральную вещь, которую признал президент Дональд Трамп. <...> Это (Голанские высоты. — NEWS.ru) часть Израиля, — заявил дипломат. Видео выступления опубликовал официальный YouTube-канал американского посольства в еврейском государстве.

Руководитель ведомства также осудил призывы «из салонов Европы и элитных учреждений Америки» вернуть Голаны соседней Сирии. На встрече также присутствовал глава МИД Израиля Габи Ашкенази. Он поблагодарил Помпео за признание «стратегической важности Голанских высот».

Принадлежавшие Дамаску с 1944 года Голаны были захвачены еврейским государством в результате Шестидневной войны в 1967 году, а в 1981 году кнессет (израильский законодательный орган) принял «Закон о Голанских высотах», который в одностороннем порядке утверждает суверенитет еврейского государства над спорным районом. Впрочем, израильская аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

Администрация президента США Дональда Трампа признаёт право еврейского государства распространить свой суверенитет над этими территориями, Россия придерживается другой позиции, считая их частью Арабской Республики. В 2019 году МИД Сирии распространил заявление, в котором подтвердил «своё право на поддержку сопротивления жителей Голанских высот израильской оккупации» и отверг «аннексию Тель-Авивом этой территории».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия помогла Сирии закончить войну и содействует в восстановлении её экономики, а Тегеран собирается превратить Голаны в район боевых действий с израильской стороной. Об этом заявил командир территориальной 210-й дивизии Армии обороны Израиля, бригадный генерал Роман Гофман.