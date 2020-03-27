https://static.news.ru/photo/f07b041e-6ffc-11ea-865d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Faisal R Syam / Sijori Images/Global Look Press

Российские туристы, находящиеся в Индонезии, начинают паниковать из-за отсутствия информации об эвакуации. Об этом рассказал один из отдыхающих на Бали по имени Александр.

По его словам, туристы застряли на курорте из-за отмены многих авиарейсов и невозможности купить билеты на перелёты с пересадками в других странах. У россиян просто нет денег, поскольку средства за отменённые рейсы им пока не вернули.

Туристам также не хватает денег на проживание. Они вынуждены кооперироваться группами по 6–8 человек, чтобы подешевле арендовать какой-нибудь частный дом. Несколько облегчает их положение то, что российскому консулу удалось добиться отмены штрафа за превышение туристами срока пребывания в Индонезии без визы, который составляет пять тысяч рублей.

Александр отметил, что МИД РФ попросил туристов, желающих покинуть Бали, заявить об этом и заполнить соответствующую форму. Вылететь на родину захотели 2,6 тысячи человек. Однако за прошедшие сутки им так и не предоставили никакой информации о дальнейших действиях. При этом в Faceboook МИД регулярно появляются сведения о вывозных рейсах, но Индонезия не упоминается.

Такое чувство, что про нас просто забыли, — приводит слова туриста Life.

Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи, выздоровели свыше 124 тысяч. В России общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека.

Ранее NEWS.ru писал, что власти ОАЭ дали разрешение на вывоз российских туристов из Дубая. Полёты будут выполнены компаниями «Аэрофлот», «Икар», «Победа», Fly и S7.