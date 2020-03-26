В Минтрансе России подтвердили, что власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) разрешили пяти отечественным авиакомпаниям вывезти туристов из Дубая.
Полёты будут выполнены компаниями «Аэрофлот», «Икар», «Победа», Fly и S7, сообщается в Twitter ведомства.
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March 26, 2020
Самолёт «Победы» совершит вывозной рейс ночью,
Как ранее писал NEWS.ru, власти Эмиратов не разрешили лайнеру «Победы» приземлиться в Дубае 25 марта, хотя полёт был согласован заранее. В итоге экипажу пришлось сажать самолёт в Махачкале.
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