Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

В Минтрансе России подтвердили, что власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) разрешили пяти отечественным авиакомпаниям вывезти туристов из Дубая.

Полёты будут выполнены компаниями «Аэрофлот», «Икар», «Победа», Fly и S7, сообщается в Twitter ведомства.

Самолёт «Победы» совершит вывозной рейс ночью, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Эмиратов не разрешили лайнеру «Победы» приземлиться в Дубае 25 марта, хотя полёт был согласован заранее. В итоге экипажу пришлось сажать самолёт в Махачкале.

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