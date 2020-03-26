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Власти Объединённых Арабских Эмиратов заявили о введении запрета на перемещения людей и транспорта в вечерние и ночные часы. Ограничительные меры будут действовать ежедневно с 26 по 29 марта в период с 20:00 до 06:00.

Нарушители будут оштрафованы, в комендантский час на улицах находиться разрешат лишь работникам экстренных служб. Общественный транспорт, включая метро и трамваи, работать не будет, передаёт Reuters. В стране в выходные будет...