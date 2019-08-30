С 1 сентября по решению Министерства обороны РФ заплата контрактников в российской армии будет существенно увеличена. Рядовой и сержантский состав будет получать по 30-50 тысяч рублей в месяц. В большинстве стран мира вооружённые силы состоит из контрактников, так как обязательная служба была отменена. News.ru сравнил заработок российских контрактников с теми суммами, которые их коллеги получают в Европе и Америке.

Сравнение получилось не в пользу России. На Западе начальные зарплаты рядовых контрактной службы больше в три-четыре раза, чем в нашей стране. Хотя стоит отметить, что, учитывая средний уровень оплаты труда в Европе и США, — это деньги небольшие, легче заработать такую же сумму рабочим на заводе. Поэтому зарубежные армии завлекают рекрутов различными бонусами и возможностью карьерного роста.

Так, в Нидерландах солдат низшего, третьего, класса, только поступивший на службу, в конце месяца получит чуть меньше 1000 евро. Эта сумма примерно равняется пособию по безработице в королевстве, но уже в следующем месяце молодой боец получит больше. В конце года его зарплата достигнет 1858 евро. Затем заработок будет расти только с повышением по службе.

Зарубежных контрактников бесплатно кормят, одевают, и в некоторых странах предоставляют жильё. Это компенсирует небольшую номинальную зарплату.

ВС Великобритании, например, завлекают контрактников не столько высоким денежным вознаграждением, сколько тем фактом, что благодаря различным льготам больше денег остаётся в кармане солдата в конце месяца. В отличие от гражданских им не нужно платить за медицинскую страховку и коммунальные услуги, делать отчисления в пенсионный фонд, и за аренду жилья они выкладывают в разы меньше — всего 77 фунтов стерлингов в месяц. В результате, если верить подсчётам британского Министерства обороны, за вычетом всех обязательных трат в кармане у контрактника остаётся 1232 фунта, в то время как у простого смертного — 486.

Впрочем, радужную картинку, представленную на сайте Минобороны, с удовольствием развенчивают британские СМИ. «Британским солдатам недоплачивают, они перерабатывают, а политики воспринимают их как должное», — гласит заголовок газеты The Telegraph.

В знаменитом французском Иностранном регионе платят меньше, чем в регулярной армии. Если гражданин республики в звании рядового получает 1522 евро в месяц, то служащие легиона вынуждены довольствоваться 1280 евро. Однако почти все эти деньги они могут со спокойной душой отослать на родину: на жильё, еду и одежду в легионе тратиться не нужно.

Вооружённые силы Соединённых Штатов помимо бесплатного содержания предлагают и другие, весьма привлекательные для молодых американцев, бонусы. Широко известно, как дорого в США обходится высшее образование и медицинская страховка. Последняя американским военнослужащим предоставляется автоматически и включает услуги дантистов — одних из самых дорогих докторов в США. По поводу образования у контрактников есть несколько вариантов: получить корочку в военном колледже, куда его могут зачислить сразу после поступления на службу или добиться гранта от вооружённых сил на обучение в другом колледже во время службы. Если диплом вуза у военнослужащего уже имеется, армия может помочь ему расплатиться с кредитом на образование. В зависимости от конкретных случаев и рода войск может быть списан весь долг или его часть. Поэтому для многих американцев из бедных семей служба становится редким шансом получить высшее образование — залог удачной карьеры в США.

В Германии рядовые получают одни из самых высоких зарплат в Европе — почти 2000 евро, однако страна всё равно с трудом находит желающих влезть в армейские сапоги. Обязательная служба была отменена в ФРГ только в 2011 году и с тех пор не утихают споры о правильности такого решения. Консервативные политики периодически предлагают вернуть срочную службу, а армейские командиры — решить проблему за счёт привлечения рекрутов из других стран ЕС. Такое предложение в конце прошлого года сделал генерал Эберхард Зорн. По его словам, набирать солдат из Евросоюза Германия должна только по условиям двусторонних соглашений с государствами, чтобы избежать обвинений в переманивании военнослужащих. Всё равно, по статистике, около 13% немецких контрактников — люди с мигрантским прошлым или имеют двойное гражданство.