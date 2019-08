Сколько получают контрактники в армиях Запада Зарплаты российских военнослужащих гораздо меньше, чем у зарубежных коллег

News.ru https://news.ru/public/desktop/images/logo/logo.png

08:16, 30 августа 2019

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press