Российские военные уничтожили шесть складов ВСУ с боеприпасами

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Шесть складов, на которых ВСУ хранили ракетно-артиллерийские вооружения, были разбиты российской армией. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, украинские боевики держали на точках боеприпаcы и горючее.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение 38 военным объектам Украины. Уничтожены три пункта управления, 22 опорных пункта формирований украинских националистов, — сказано в сообщении.

Помимо этого, российские военные уничтожили семь районов, где прятались ВСУ и укрывали технику. Все эти объекты находились в Александровке, Гусаровке, Долгеньком и Барвенкове.

Средства ПВО России в течение дня сбили три украинские тактические ракеты «Точка-У», семь беспилотников ВСУ над населёнными пунктами Топольское, Русские Тишки Харьковской области, Редкодуб, Букино, Марьевка, Наугольное и Чернобаевка.

Накануне вечером по центру Херсона нанесены удары ракетами «Точка-У» и несколькими «Ураганами», но телевизионная вышка, в которую попали боевики, устояла после ракетного удара и не получила видимых повреждений.