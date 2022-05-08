СК расследует факт осквернения памятника советским воинам в Эстонии

Братская могила советских воинов, Раади, Тарту, Эстония / Фото wikimapia.org

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Эстонии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сегодня стало известно о еще одном случае осквернения памятника советским воинам — в Эстонской Республике. На этот раз вандалы в парке Раади города Тарту нарисовали на мемориале павшим во Второй мировой войне свастику, а также исписали его нецензурными словами, — говорится в сообщении.

В конце апреля Следственный комитет России возбудил три уголовных дела из-за осквернения памятников советским воинам в Литве. По данным следствия, вандалы орудовали в населённом пункте Аукшткемяй Клайпедского района, а также в городах Каунас и Паланга. Злоумышленники обливали монументы краской и разрисовывали их.

Ранее вице-спикер сейма Литвы Андрюс Мазуронис призвал временно воздержаться от решений по советским памятникам. Отмечается, что в стране развернулась масштабная антироссийская кампания, жертвой которой могут стать монументы.