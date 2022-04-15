В сейме Литвы призвали воздержаться от решений по советским памятникам

Вице-спикер сейма Литвы Андрюс Мазуронис призвал временно воздержаться от решений по советским памятникам. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что в стране развернулась масштабная антироссийская кампания, жертвой которой могут стать монументы.

В настоящее время [в связи с событиями на Украине] эмоциональный общественный фон особенно напряжённый, поэтому решения по советским памятникам вряд ли сейчас следует принимать, — сказал Мазуронис.

Вице-спикер сейма отметил, что воинские захоронения являются темой для отдельного правового регулирования.

Ранее сообщалось, что вандалы осквернили мемориалы советским воинам, расположенные в литовских городах Шета Кедайнского района и Куркляй Аникщяйского района. Сотрудники полиции начали расследование. Согласно закону, осквернение памятников на территории Литвы карается штрафом или сроком лишения свободы до трёх лет.

Москва рассчитывает, что власти западных стран не будут «удобрять почву» для ненависти к русским и русофобии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что подобные тенденции являются опасными.