Кремль обеспокоился русофобией на Западе

Москва рассчитывает, что власти западных стран не будут «удобрять почву» для ненависти к русским и русофобии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, подобные тенденции являются опасными, сообщает РИА Новости.

Действительно, в целом ряде западных стран всё больше ощущается отношение ненависти к русским и российским гражданам. Это очень опасно, и наши сограждане должны быть начеку и проявлять соответствующую осторожность. Конечно, мы рассчитываем, что власти всех стран всё-таки не будут удобрять дальше своими заявлениями почву для этой ненависти и русофобии, — сказал Песков.

Ранее посольство России потребовало от Соединённых Штатов официально объяснить и осудить высказывание американского сенатора Линдси Грэма про президента РФ Владимира Путина. До этого Грэм сказал, что человек, который «уберёт этого парня», окажет стране и миру большую услугу. Посол в США Анатолий Антонов потребовал от американской стороны официальных объяснений и решительного осуждения «преступных высказываний» американца.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.