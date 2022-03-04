Посольство РФ осудило призыв американского сенатора к убийству Путина

Посольство России потребовало от Соединённых Штатов официально объяснить и осудить высказывание американского сенатора Линдси Грэма про президента РФ Владимира Путина. Ранее Грэм сказал, что человек, который «уберёт этого парня», окажет стране и миру большую услугу.

На странице российского дипломатического ведомства в Facebook посол в США Анатолий Антонов заявил, что высказывание является неприемлемым и возмутительным. Он также отметил, что градус русофобии и ненависти к России в США зашкаливает.

Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве «путеводной звезды» для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене, — сказал Антонов.

Он потребовал от американской стороны официальных объяснений и решительного осуждения «преступных высказываний» американца.

Ранее Антонов назвал враждебным решение США о высылке работников постпредства РФ при ООН. По мнению дипломата, американское правительство вновь нарушило свои обязательства. Посол также добавил, что действия Вашингтона не направлены на смягчение международной обстановки и сохранение необходимого уровня двусторонних отношений между «великими державами», несущими ответственность за глобальный мир и безопасность.