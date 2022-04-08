Вандалы осквернили памятники советским воинам в Литве
Вандалы осквернили памятники советским воинам в литовских городах Шета и Куркляй
Захар Чайченко
Захар Чайченко
11:37, 10 апреля 2022
Фото: wikimapia.org
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Вандалы осквернили мемориалы советским воинам, расположенные в литовских городах Шета Кедайнского района и Куркляй Аникщяйского района, сообщили в департаменте полиции при МВД страны. Хулиганы залили памятники красной, жёлтой и синей краской. Сотрудники полиции начали расследование. Согласно закону, осквернение памятников на территории Литвы карается штрафом или сроком лишения свободы до трёх лет.
Памятники советским воинам были залиты красной, жёлтой и синей краской, — говорится в сообщении.
На воинском кладбище в Куркляе захоронен 221 боец Красной армии, в Шете — 236 советских воинов.
Ранее посольство России в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ в связи с актом вандализма в Трептов-парке в Берлине. Российские дипломаты потребовали устранить его последствия. Они добавили, что таким вопиющим актом вандализма возмущены до глубины души, и опубликовали фотографию памятника.
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