Шри-Ланка передала пострадавшей от землетрясения Турции цейлонский чай. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны. Партия чая была передана послу Анкары для доставки пострадавшим.
Правительство Шри-Ланки <...> пожертвовало партию цейлонского чая послу Турции в Коломбо для доставки пострадавшим от разрушительных землетрясений, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. В турецком управлении по ЧС заявили, что землетрясение, которое произошло 6 февраля, по силе разрушений было сопоставимо со взрывом 500 атомных бомб.
Согласно последним данным, число жертв удара стихии в стране превысило 24 тысячи человек.
Представитель департамента ВОЗ по реагированию на инциденты Роберт Холден заявил, что ужасные условия, в которых находятся люди после землетрясения в Турции, могут привести ко вторичной катастрофе и жертвам, соизмеримым числу погибших в результате природного катаклизма.