Шри-Ланка передала пострадавшим в Турции цейлонский чай Правительство Шри-Ланки отправило в Турцию цейлонский чай после землетрясения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шри-Ланка передала пострадавшей от землетрясения Турции цейлонский чай. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны. Партия чая была передана послу Анкары для доставки пострадавшим.

Правительство Шри-Ланки <...> пожертвовало партию цейлонского чая послу Турции в Коломбо для доставки пострадавшим от разрушительных землетрясений, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. В турецком управлении по ЧС заявили, что землетрясение, которое произошло 6 февраля, по силе разрушений было сопоставимо со взрывом 500 атомных бомб.

Согласно последним данным, число жертв удара стихии в стране превысило 24 тысячи человек.

Представитель департамента ВОЗ по реагированию на инциденты Роберт Холден заявил, что ужасные условия, в которых находятся люди после землетрясения в Турции, могут привести ко вторичной катастрофе и жертвам, соизмеримым числу погибших в результате природного катаклизма.