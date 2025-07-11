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11 июля 2025 в 16:45

Айс-ти из нектаринов — освежает лучше любого мороженого! В жару самое то

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот фруктовый айс-ти с нектаринами — идеальный способ освежиться в летнюю жару. Готовится всего за 10 минут, а по вкусу превосходит многие магазинные напитки.

Ингредиенты:

  • листовой чай — 1 ст. л.;
  • кипяток — 400 мл;
  • холодная вода — 600 мл;
  • нектарин — 2 шт.;
  • лимон — 0,5 шт.;
  • мед, сахар или сироп — 2 ч. л.;
  • мята — по вкусу;
  • лед — по вкусу.

Приготовление:

  1. Заварите чай в кипятке, сразу добавьте подсластитель. Дайте остыть.
  2. В кувшин положите нарезанные нектарины, немного размятой мякоти, дольки лимона и мяту.
  3. Добавьте заваренный чай, холодную воду и лед.
  4. Аккуратно перемешайте и поставьте в холодильник минимум на 30 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

напитки
чай
фрукты
нектарины
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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