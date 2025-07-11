Айс-ти из нектаринов — освежает лучше любого мороженого! В жару самое то

Айс-ти из нектаринов — освежает лучше любого мороженого! В жару самое то

Этот фруктовый айс-ти с нектаринами — идеальный способ освежиться в летнюю жару. Готовится всего за 10 минут, а по вкусу превосходит многие магазинные напитки.

Ингредиенты:

листовой чай — 1 ст. л.;

кипяток — 400 мл;

холодная вода — 600 мл;

нектарин — 2 шт.;

лимон — 0,5 шт.;

мед, сахар или сироп — 2 ч. л.;

мята — по вкусу;

лед — по вкусу.

Приготовление:

Заварите чай в кипятке, сразу добавьте подсластитель. Дайте остыть. В кувшин положите нарезанные нектарины, немного размятой мякоти, дольки лимона и мяту. Добавьте заваренный чай, холодную воду и лед. Аккуратно перемешайте и поставьте в холодильник минимум на 30 минут.

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