Шольц пообещал поддержку Швеции и Финляндии в случае вступления в НАТО

Олаф Шольц / Фото Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Германия поддержит Швецию и Финляндию, если они решат вступить в НАТО, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отметил, что Берлин внимательно следит за дискуссией по поводу вхождения этих стран в состав Альянса, передаёт ТАСС.

Для нас ясно: если эти две страны решат, что хотят быть частью НАТО, то они могут рассчитывать на нашу поддержку, — цитирует агентство канцлера.

Шольц подчеркнул, что решение о членстве Швеции и Финляндии в НАТО должно приниматься только их гражданами. Он также добавил, что Германия считает эти страны своими партнёрами независимо от принадлежности к Альянсу.

Дискуссия относительно вступления Финляндии и Швеции в НАТО активизировалась в начале апреля. Предполагается, что членами Альянса они могут стать уже летом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что процесс их принятия будет быстрым.

В МИД России отметили, что Брюссель под давлением США давно втягивает Швецию и Финляндию в Альянс, и предупредили эти страны о последствиях такого шага. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что у России увеличится количество официально зарегистрированных противников. По его мнению, с расширением НАТО за счёт Швеции и Финляндии о безъядерном статусе Балтики речь идти уже не может.