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10 июля 2025 в 18:05

Стало известно, что отрезвит НАТО в попытках столкновения с РФ на Балтике

Политолог Светов: жесткий ответ РФ на провокации в водах Балтики отрезвит НАТО

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жесткий ответ России на провокации в Балтийском море отрезвит страны НАТО, заявил NEWS.ru политолог и журналист Юрий Светов. По его словам, Москва готова отстаивать свои интересы и чем чаще это будет происходить, тем быстрее Запад осознает свою ошибку.

Мы готовы в случае необходимости прибегнуть к защите своих интересов не только дипломатическим путем, но и военным. Недавно это было продемонстрировано, когда была попытка Эстонии захватить и притащить в свои территориальные воды корабль так называемого теневого флота под флагом не России, а другого государства. Прилетел наш Су-35, и конфликт сразу же был исчерпан. Я думаю, чем чаще будут такого же рода попытки предприниматься и чем более жестко мы будем отвечать, тем скорее произойдет отрезвление, — сказал Светов.

Он уточнил, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Запад посчитал Балтийское море своим. Политолог напомнил, что у России также есть побережье и Балтийский флот.

Они вдруг ощутили себя вершителями судеб всех прибрежных государств. Чем мы на это ответили? Был воссоздан Ленинградский военный округ, устанавливаются и возвращаются на свои позиции противокорабельные батареи, разворачиваются базы, где находятся наши самолеты, — добавил Светов.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Балтийское море стало внутренним морем НАТО. По его словам, это произошло после вступления в блок Швеции и Финляндии.

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