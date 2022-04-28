Столтенберг заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет быстрым

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс ждёт вступления Швеции и Финляндии в свой состав. По его словам, присоединение пройдёт быстро, поскольку вооружённые силы этих стран соответствует требованиям военно-политического блока. Кроме того, Столтенберг пообещал Стокгольму и Хельсинки обеспечить защиту на период перехода, передаёт РИА Новости.

Финляндия и Швеция должны самостоятельно принимать решения о том, запрашивать ли членство в НАТО или нет. Но если они решат запрашивать, то они будут приняты нами с большой радостью. <...> Мы работаем с ними многие годы, их вооружённые силы соответствуют стандартам НАТО. <...> Я ожидаю, что процесс присоединения будет быстрым, — заявил Столтенберг.

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом. Хельсинки в июне первыми подадут заявку на присоединение к блоку. В НАТО считают, что Швеция и Финляндия расширят возможности Альянса, в первую очередь это касается сферы сбора разведывательных данных.

Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО. По его мнению, этот вопрос необходимо отложить до момента полного разрешения ситуации на Балканах.