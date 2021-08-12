Шойгу оценил обстановку в Афганистане

Обстановка в Афганистане сейчас намного сложнее, чем была после вывода из страны контингента советских войск. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Его слова приводит ТАСС.

Сложнее. Намного сложнее, — отметил Шойгу.

Высокопоставленный военный провёл встречу со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, которые обучаются по военно-учётным специальностям железнодорожных войск.

Один из участников встречи нашёл в Сети снимок 30-летней давности, на котором Шойгу стоит в окружении мужчин, похожих на талибов. У министра спросили, кем были эти люди.

Этот снимок сделан в Кабуле. На нём рядом со мной — моджахеды. Мы ещё не ушли (советские войска. — NEWS.ru), а они уже пришли, — заявил Шойгу.

Советские войска находились на территории Афганистана с 1979 по 1989 год, когда правительственные силы страны противостояли вооружённым формированиям афганских моджахедов. Этот конфликт в восприятии советского и постсоветского общества получил название «Афганская война».

Американские военные находились в Афганистане с 2001 года. Глава Белого дома Джо Байден решил вывести войска из страны. После этого ситуация в республике ухудшилась. Талибы начали наступление и к 11 августа захватили уже девять административных центров. Кроме того, они стали массово забирать девушек в рабство.

Аналитики Пентагона считают, что талибы захватят Кабул в ближайшие три месяца. Несмотря на ухудшение обстановки, глава Белого дома не намерен останавливать процесс вывода войск.