В США назвали сроки взятия Кабула талибами

Американские военные считают, что представители запрещённого в России движения «Талибан» захватят столицу Афганистана Кабул в срок от одного до трёх месяцев, сообщает The Washington Post.

Всё движется в плохом направлении, — заявил собеседник издания.

В Вашингтоне так убеждены в развитии ситуации по плохому сценарию, что хотят в ближайшее время подготовить эвакуацию американских дипломатов и другого персонала из афганской столицы. Примечательно, что раньше аналитики в Пентагоне считали, что талибам потребуется около шести месяцев для взятия Кабула.

Глава Белого дома Джо Байден принял решение вывести войска из Афганистана 14 апреля. Эта военная кампания для США стала самой продолжительной в американской истории. Она началась в октябре 2001 года.

Вывод войск стартовал в мае и должен завершиться к концу августа. На этом фоне ситуация в Афганистане ухудшилась, боевики начали наступления на провинции страны. Американский президент заявил, что Пентагон не откажется от планов по выводу войск. Он добавил, что Вашингтон за 20 лет потратил более триллиона долларов на эту военную кампанию, современным оборудованием были обеспечены 300 тысяч сотрудников афганских сил безопасности, которые должны сражаться за свою страну.

Ранее сообщилось, что боевики «Талибана» захватили около 65% всей территории Афганистана. Они нарушили своё обещание добиваться мира путём переговоров.