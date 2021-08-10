Reuters: «Талибан» захватил большую часть Афганистана

Боевики движения «Талибан» (организация запрещена на территории РФ) в настоящее время заняли порядка 65% всей территории Афганистана. Об этом сообщает Reuters.
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Ранее сообщалось, что талибы заняли столицу провинции Фарах. Также боевики заявили, что правительство в Кабуле потеряло контроль над страной. На данный момент талибы готовятся занять крупный город Мазари-Шариф. Официальные лица «Талибана» заявляют, что они без особого труда занимают территории и в других районах Афганистана.
В настоящее время в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан». После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.