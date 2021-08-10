Reuters: «Талибан» захватил большую часть Афганистана

Боевики движения «Талибан» (организация запрещена на территории РФ) в настоящее время заняли порядка 65% всей территории Афганистана. Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает , что талибы нарушили своё обещание добиваться мира путём переговоров. Теперь они могут продвинуться вглубь страны и захватить другие областные центры. Ситуация для Кабула осложняется тем, что террористы могут отрезать столицу страны от традиционно поддерживающих официальное правительство северных провинций.

Ранее сообщалось, что талибы заняли столицу провинции Фарах. Также боевики заявили, что правительство в Кабуле потеряло контроль над страной. На данный момент талибы готовятся занять крупный город Мазари-Шариф. Официальные лица «Талибана» заявляют, что они без особого труда занимают территории и в других районах Афганистана.

В настоящее время в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан». После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.