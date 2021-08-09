Талибы заявили, что власти потеряли контроль над ситуацией в Афганистане

Ситуация в Афганистане полностью вышла из-под контроля правительства страны. Об этом заявил представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забиулла Муджахед. Его слова приводит РИА Новости.

Муджахед отметил, что Мазари-Шариф скоро перейдёт в руки талибов. По его словам, талибы стараются также спокойно продвигаться в другие оставшиеся города.

Ситуация полностью вышла из-под их (правительства. — NEWS.ru) контроля, наши силы продвигаются с умеренной скоростью, и Мазари-Шариф вскоре падёт, — подчеркнул представитель движения «Талибан».

Ранее сообщалось, что боевики запрещённого в России движения «Талибан» продолжают наступление на афганский город Мазари-Шариф. Атака на крупнейший город северного Афганистана, который является четвёртым по величине в стране, ведётся с четырёх сторон. Боевики сумели войти на его территорию.

В настоящее время в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан». После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.