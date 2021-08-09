Талибы возобновили наступление на четвёртый по величине город Афганистана  

Боевики запрещённого в России движения «Талибан» продолжают наступление на афганский город Мазари-Шариф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей движения.

Атака на крупнейший город северного Афганистана, который является четвёртым по величине в стране, ведётся с четырёх сторон. Боевики сумели войти на его территорию.

Издание TOLO News сообщило , что в ночь на понедельник в городе Пули-Хумри, который находится в административном центре провинции Баглан, начались бои. По данным источника, боевики обстреливают город из миномётов. Один человек погиб, пять пострадали.

За прошедшие сутки в исламской стране были ликвидированы более 679 боевиков. Афганские военные провели масштабную операцию в провинциях Кандагар, Гельменд, Пактия, Герат и других. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны страны в Twitter.

6 августа стало известно, что США отправили стратегические бомбардировщики B-52 и ударные самолёты AC-130 для помощи Кабулу для борьбы с талибами. Пентагон принял решение направить стратегические воздушные силы в зону конфликта после захвата боевиками ряда населённых пунктов на границе с Ираном в провинции Нимроз. Авиация США будет наносить удары по базам талибов и поддерживать операции правительственных сил страны.