Талибы начали массово забирать девушек в рабство

Боевики движения «Талибан» (организация запрещена на территории РФ) при захвате населённых пунктов врываются в дома и забирают девочек и девушек, чтобы делать из них сексуальных рабынь. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, полевые командиры движения «Талибан» в захваченных населённых пунктах приказывают местному населению регистрировать всех незамужних девушек и женщин от 12 до 45 лет. Далее их забирают для насильственной выдачи замуж за боевиков. Отмечается, что бандформирования рассматривают гражданское население как «трофей» с соответствующими правами. По данным Daily Mail, террористы в прямом смысле ходят «от двери до двери» и забирают всех, кого пожелают.

После вывода войск коалиции во главе с США с территории Афганистана радикалы начали активные военные действия против официального правительства в Кабуле. Многие областные центры были захвачены, в том числе Мазари-Шариф, Кандагар и Фарах.

Ранее сообщалось, что боевики взяли под контроль уже 65% процентов страны. Сама группировка «Талибан» заявляет, что правительство в Кабуле потеряло контроль над ситуацией в стране.