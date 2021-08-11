Талибы начали массово забирать девушек в рабство

Боевики движения «Талибан» (организация запрещена на территории РФ) при захвате населённых пунктов врываются в дома и забирают девочек и девушек, чтобы делать из них сексуальных рабынь. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, полевые командиры движения «Талибан» в захваченных населённых пунктах
После вывода войск коалиции во главе с США с территории Афганистана радикалы начали активные военные действия против официального правительства в Кабуле. Многие областные центры были захвачены, в том числе Мазари-Шариф, Кандагар и Фарах.
Ранее сообщалось, что боевики взяли под контроль уже 65% процентов страны. Сама группировка «Талибан» заявляет, что правительство в Кабуле потеряло контроль над ситуацией в стране.