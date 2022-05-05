Шарий отпущен под подписку о невыезде

Анатолий Шарий / Фото Соцсети

Украинский блогер Анатолий Шарий отпущен под подписку о невыезде. Он вернётся в Каталонию, где будет ожидать решения суда об экстрадиции, сообщила глава европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова. Украинские СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщают, что к розыску задержанного в Испании Шария имел отношение Интерпол. Отмечается, что Шарий был задержан по международному ордеру, Киев его обвиняет в госизмене и действиях в ущерб национальной информационной безопасности.

Шарий отпущен под подписку о невыезде. Из Мадрида он собирается вернуться домой в Каталонию, где будет ждать окончания рассмотрения процесса об экстрадиции, — написала Попова в своём Telegram-канале.

В СБУ же утверждают, что Шария экстрадируют на Украину из Испании в ближайшее время. По словам ведомства, это может произойти в течение нескольких недель.

Ранее полиция Испании подтвердила задержание блогера Анатолия Шария по «международному ордеру». Власти Украины подозревают его в государственной измене, а также «в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере».