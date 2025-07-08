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08 июля 2025 в 11:36

«Срочно эвакуируйте»: блогер призвал родителей увозить детей с Украины

Блогер Шарий призвал родителей срочно эвакуировать детей с Украины

Анатолий Шарий Анатолий Шарий Фото: Социальные сети

Блогер украинского происхождения Анатолий Шарий призвал родителей срочно эвакуировать детей из страны. В своем Telegram-канале он ответил на призыв образовательного омбудсмена страны Надежды Лещик к учителям не реагировать на русскоязычных учеников.

Вы еще не эвакуировали детей из этой зловонной помойки? Срочно эвакуируйте. Это дегенераты, и там будет только хуже, – написал Шарий.

Он напомнил, что Лещик призвала педагогов не реагировать на говорящих на русском языке учеников. Образовательный омбудсмен считает, что учителя не обязаны владеть другими языками, кроме преподавателей иностранных языков. По мнению Лещик, таким образом учителя могут оказывать «мягкое влияние» на учеников.

Ранее стало известно, что в День Конституции Украины, 28 июня, в сети книжных магазинов «Сенс» начали раздавать клиентам копии основного закона с зачеркнутым фрагментом 10-й статьи, в которой говорится о гарантиях защиты русского языка. В компании заявили, что русский язык долго доминировал в медиа и образовании как язык нацменьшинства, но его защита не должна давать ему привилегий над государственным.

Анатолий Шарий
русский язык
Украина
дети
школьники
учителя
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