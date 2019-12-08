Фото: Chao Zhongshe/Xinhua/Global Look Press

Северная Корея сообщила, что провела очередные испытания на полигоне Сохэ. Об этом накануне предупреждали американцы, утверждая, что КНДР возобновляет испытание ракетных двигателей.

О проведении испытаний сообщило агентство ЦТАК, но оно не уточнило, какие именно испытания проводились.

Результаты испытаний окажут в ближайшем будущем существенное влияние на изменение стратегической позиции КНДР, — сказано в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Генерального штаба северокорейской армии Пак Чен Чхон заявил, что отношения КНДР с Соединёнными Штатами могут перерасти в полномасштабный вооружённый конфликт. По его словам, технически страны уже находятся в состоянии войны.

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