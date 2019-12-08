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Президент Чехии Милош Земан выразил сомнение в целесообразности установки в Праге памятника солдатам Русской освободительной армии (РОА). По его словам, история появления войска под руководством генерала Андрея Власова квалифицируется как военная измена, а во всём мире предателей казнят.

При этом в интервью пражской газете Mladá fronta Dnes Земан признал определённую роль власовцев в освобождении столицы тогдашней Чехословакии. Было несколько дней, когда, объективно говоря, власовцы действительно помогли Праге. Этого...