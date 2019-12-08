Северная Корея сообщила, что провела очередные испытания на полигоне Сохэ. Об этом накануне предупреждали американцы, утверждая, что КНДР возобновляет испытание ракетных двигателей.
О проведении испытаний
Результаты испытаний окажут в ближайшем будущем существенное влияние на изменение стратегической позиции КНДР, — сказано в сообщении.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Генерального штаба северокорейской армии Пак Чен Чхон заявил, что отношения КНДР с Соединёнными Штатами могут перерасти в полномасштабный вооружённый конфликт. По его словам, технически страны уже находятся в состоянии войны.
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