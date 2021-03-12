Сербский министр предрёк провал информационной кампании против «Спутника V»

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Министр, отвечающий в кабмине Сербии за технологии и инновации, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с РФ Ненад Попович заявил, что информационная кампания против вакцины «Спутник V» и других российских препаратов от COVID-19 обречена на крах.

Член сербского правительства сказал об этом в беседе с ТАСС. Он отметил, что российская вакцина успешно завоёвывает позиции во всём мире.

В настоящий момент это самая эффективная вакцина против коронавируса на свете. Те, кто готов нападать на вакцину, спасающую жизни в борьбе с коронавирусом, встают на сторону вируса и действуют против здоровья и жизней людей. Это кампания, которая на самом старте обречена на провал, — подчеркнул Попович.

Сербский министр добавил, что Россия станет только сильнее в результате этой информационной войны.

Накануне, 11 марта Минздрав Азербайджана утвердил «Спутник V» для использования в республике, заявили в пресс-службе ведомства. Препарату дали зелёный свет в 50 странах мира. 11 марта его также зарегистрировали в Республике Намибия. «Спутник V» занимает второе место по количеству одобрений государственными регуляторами. Общая численность населения в регионах, где разрешено его применение, превышает 1,3 млрд человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), являющееся регулятором ЕС, с 4 марта проводит постепенную экспертизу «Спутника V», но пока не дало одобрения на использование вакцины в Евросоюзе. Не дожидаясь этого разрешения, препарат начали применять в двух странах ЕС — Венгрии и Словакии.