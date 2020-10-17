Семьям погибших при крушении Ан-26 в Харьковской области перечислили $1 млн

https://static.news.ru/photo/dab6a49a-1082-11eb-96f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xie Ergaisitalasijianke/XinHua/Global look Press

Министерство обороны Украины перечислило 28 млн гривен (около $1 млн) для выплаты семьям 19 военнослужащих, погибших в катастрофе с военным самолётом Ан-26 в Харьковской области.

Министерство обороны перечислило первые средства для выплаты одноразовой денежной помощи за военнослужащих, погибших в результате катастрофы самолёта АН-26Ш в Харьковской области. Более 28 миллионов гривен направлено Сухопутным войскам ВС Украины для распределения по военкоматам, — сообщили в министерстве.

Уточняется, что на следующей неделе из военкоматов эти средства поступят на счета получателей помощи. Решение о выплате компенсаций принято по 19 погибшим курсантам Харьковского Национального университета воздушных сил. В ведомстве напомнили, что правительственная комиссия продолжает работать, результаты расследования катастрофы представят министру обороны Украины до 25 ноября.

Как писал NEWS.ru, крушению военного самолёта Ан-26 предшествовал отказ одного из блоков системы управления левым двигателем. Это привело к его нештатной работе и срабатыванию датчика падения давления по измерителю крутящего момента, сообщил замглавы правительства и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский. Он уточнил, что такие данные были получены в ходе расшифровки чёрных ящиков воздушного судна. Вместе с тем расследование причин авиакатастрофы выявило грубые нарушения как во время выполнения полётных заданий, так и в организации полётов в целом.

Военно-транспортный самолёт Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября возле города Чугуева в Харьковской области во время учебного полёта. На борту находились 27 человек — семеро членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек, один курсант выжил.