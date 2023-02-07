Семья россиян застряла на разрушенной заправке в Турции

Фото: Caglar Oskay/Keystone Press Agency/Global Look Press

Семья россиян застряла на разрушенной заправке на юге Турции, рассказал КP.RU их родственник. По его словам, сами они не пострадали, но не могут выбраться в безопасное место и получить помощь из-за хаоса, вызванного землетрясением. Собеседник газеты пояснил, что речь идет о его дяде и тете, которые проживали на окраине города Антакья.

Когда началось землетрясение, они смогли выбежать на улицу до того, как обрушился их дом. Теперь они находятся на заправке, где нет воды, продуктов, бензина и электричества. Кроме россиян, там еще десятки людей, которые также не могут покинуть город, поскольку им нечем заправить автомобили.

Никакая помощь к ним фактически не приехала, видимо, так велик масштаб бедствия, что люди просто не справляются. Да, спецслужбы разгребают завалы в центре, но с точки зрения эвакуации и медицинской помощи практически ничего нет, потому что и больницы тоже многие разрушены, — сказал собеседник издания.

В городе разрушены многие больницы и аэропорт, есть проблема с вылетами и выездами. Попавшие в эту ситуацию боятся мародерства, у них начинается паника, рассказал россиянин. В городе также нужны лекарства и одежда, потому что люди выбегали из домов в чем были.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Эпицентр находился в 37 километрах от города Газиантеп с населением более миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения. По последним данным, погибли 3549 человек, количество пострадавших составляет 22 168. Президент Реджеп Тайип Эрдоган ввел в затронутых стихией регионах режим чрезвычайного положения.

В числе жертв землетрясения в Турции есть один гражданин России. О его гибели сообщили СМИ со ссылкой на оперативные службы, но посольство РФ в Турции эту информацию пока не подтвердило.