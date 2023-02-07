Гражданин России погиб при землетрясении в Турции

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Один гражданин России погиб в результате землетрясения в Турции, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По последним данным, в результате удара стихии погибли 3381 человек, количество пострадавших достигло 20 424 человек.

По дипломатическим каналам поступила информация, что в результате землетрясения погиб один гражданин Российской Федерации, — сказал собеседник агентства.

Посольство России в Турции информацию о наличии соотечественников среди погибших или пострадавших в результате землетрясения пока не публиковало.

Ранее сообщалось, что российские спасатели прибыли в наиболее пострадавший в результате землетрясения район Турции — Кахраманмараж. Работы по поиску людей под завалами они будут проводить в круглосуточном режиме.

Землетрясение на юго-востоке Турции произошло утром 6 февраля. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения. От землетрясения пострадала также соседняя Сирия. Там число погибших составило 1356 человек, еще 3419 пострадали.