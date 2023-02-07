Российские спасатели прибыли в самый пострадавший район Турции

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Спасатели МЧС России прибыли в наиболее пострадавший в результате землетрясения район Турции — Кахраманмараж, сообщается в Telegram-канале ведомства. Как ранее заявил советник главы МЧС Данила Мартынов, российские специалисты будут работать в круглосуточном режиме.

Сотрудники МЧС России, которые прибыли в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, направлены в горный труднодоступный район, пострадавший от стихии — Кахраманмараж, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в район бедствия направлен отряд «Центроспас», аттестованный по методологии INSARAG как отряд тяжелого класса, способный вести непрерывные работы на нескольких участках одновременно. В поисках людей специалистам будут помогать беспилотники, позволяющие проводить разведку и мониторинг с воздуха. В России всего три подобных отряда, что больше, чем в других странах мира.

В пресс-службе ведомства уточнили в беседе с NEWS.ru, что в Турцию отправились более 100 российских спасателей с необходимым аварийно-спасательным инструментом. Помимо этого, на месте будет развернут аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками, в котором медпомощь пострадавшим смогут оказывать более 40 врачей и спасателей.

Землетрясение на юго-востоке Турции произошло утром 6 февраля. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более одного миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения. По последним данным, жертвами стихии стал 2921 человек, число пострадавших составляет около 16 тысяч человек. Сообщений о пострадавших гражданах РФ в диппредставительства не поступало.

Помимо России, помощь Анкаре предложили президент США Джо Байден, Евросоюз, от лица которого выступил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём, президент Украины Владимир Зеленский, предприниматель Илон Маск и другие государства. От помощи Маска Турция отказалась.