Число погибших при землетрясении в Турции достигло почти трех тысяч человек Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 2921

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

Число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 2921 человека. Об этом сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер, его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что число пострадавших приблизилось к 16 тысячам человек.

Погибшими числятся 2921 человек. Ранения получили 15 834 наших гражданина, — сказал Сезер.

Ранее сообщалось о 2379 погибших и более 14 тысячах пострадавших.

Землетрясение на юго-востоке Турции произошло утром 6 февраля. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более одного миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения.

Данное землетрясение назвали самым сильным в стране с 1939 года.

Также стало известно, что в северо-западной части штата Нью-Йорк в США зафиксировали самое сильное за последние 40 лет землетрясение. Его магнитуда составила 3,8. Землетрясение произошло 6 января в 11:15 по местному времени (14:15 мск) в двух километрах на восток от города Уэст-Сенека. Очаг залегал на глубине трех километров. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.