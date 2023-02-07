Эрдоган ввел частичный режим ЧП Эрдоган ввел режим ЧП в пострадавших от землетрясения регионах Турции

Фото: Efekan Akyuz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 10 регионов страны, пострадавших в результате землетрясения, зоной бедствия и ввел в них режим чрезвычайного положения сроком на три месяца, сообщает Haberturk. Он назвал землетрясение одной из крупнейших катастроф не только в регионе, но и во всем мире.

Масштабы землетрясения и его последствий, которые мы переживаем, вынуждают нас принять чрезвычайные меры. Мы объявляем наши 10 провинций, где произошло землетрясение, зоной бедствия. <...> Чтобы обеспечить оперативное проведение поисково-спасательных и последующих работ, мы решили объявить чрезвычайное положение на основании полномочий, предоставленных нам статьей 119 конституции. Мы быстро завершим президентские и парламентские процессы, связанные с этим решением, — сказал глава государства.

Президент отметил, что в затронутых стихией районах в общей сложности проживают 13,5 млн человек. По последним данным, погибли 3549 человек, количество пострадавших составляет 22 168.

Эрдоган добавил, что в поисково-спасательных работах задействованы 26 тысяч местных специалистов. Им помогают госслужащие, представители неправительственных организаций и волонтеры. Кроме того, на помощь турецким спасателям прибывают коллеги из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что российский отряд «Центроспас» прибыл в наиболее пострадавший в результате землетрясения район Турции — Кахраманмараж. Российские специалисты будут работать в круглосуточном режиме. В поиске людей под завалами они будут задействовать беспилотники, позволяющие проводить разведку и мониторинг с воздуха. Помимо этого, будет развернут аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками, в котором медпомощь пострадавшим смогут оказывать более 40 врачей и спасателей.