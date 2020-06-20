Секретариат культуры Бразилии вновь возглавила звезда мыльных опер

В Бразилии одна звезда мыльных опер сменила другую на посту секретаря по вопросам культуры. Новым главой ведомства стал Мариу Фриас.
Актёр прославился благодаря участию в теленовеллах «Хозяйка судьбы», «Верао 90» «Земля обетованная» и ряде других сериалов.
Он стал пятым главой секретариата за последние 17 месяцев,
Секретариат выполняет функции министерства культуры Бразилии, которое ранее было упразднено президентом Жаиром Болсонару. Он находится в подчинении министерства туризма.
Ранее NEWS.ru писал, что звезду сериала «Мужики за работой» Дэнни Мастерсона обвинили в изнасиловании трёх женщин. Актёр был задержан, но вышел под залог в $3,3 млн. Виновным он себя не признаёт.
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