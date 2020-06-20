Секретариат культуры Бразилии вновь возглавила звезда мыльных опер

https://static.news.ru/photo/fcf13562-b2f8-11ea-a41b-fa163e074e61_660.jpg Мариу Фриас Фото: mariofriasoficial/instagram.com

В Бразилии одна звезда мыльных опер сменила другую на посту секретаря по вопросам культуры. Новым главой ведомства стал Мариу Фриас.

Актёр прославился благодаря участию в теленовеллах «Хозяйка судьбы», «Верао 90» «Земля обетованная» и ряде других сериалов.

Он стал пятым главой секретариата за последние 17 месяцев, сообщает портал G1. До него этот пост занимала актриса Режина Дуарте. Она подала в отставку в мае, заявив, что скучает по своей семье. Предшественника Дуарте уволили после публикации видео, в котором он якобы цитирует министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса.

Секретариат выполняет функции министерства культуры Бразилии, которое ранее было упразднено президентом Жаиром Болсонару. Он находится в подчинении министерства туризма.

Ранее NEWS.ru писал, что звезду сериала «Мужики за работой» Дэнни Мастерсона обвинили в изнасиловании трёх женщин. Актёр был задержан, но вышел под залог в $3,3 млн. Виновным он себя не признаёт.