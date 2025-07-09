Пиканья по-бразильски — мясо, которое поражает: вкус выкручен на максимум

Пиканья — сочный и ароматный стейк, популярный в Бразилии. Это мясо с жировой прослойкой обжаривается до румяной корочки, оставаясь внутри мягким и насыщенным. Готовится просто, а вкус — ресторанного уровня.

Ингредиенты:

пиканья — 1 кг;

чеснок — 3 зубчика;

лимонный сок — 30 мл;

оливковое масло — 50 мл;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

Мясо промыть и обсушить бумажным полотенцем. Нарезать пиканью крупными кусками против волокон. Чеснок натереть на терке или мелко порубить. Смешать чеснок с лимонным соком, оливковым маслом, солью и перцем. Обмазать мясо получившимся маринадом и оставить на тридцать минут. Разогреть сковороду или гриль до высокой температуры. Обжарить куски мяса с двух сторон до образования корочки. Убавить огонь и довести до нужной степени прожарки. Перед подачей дать мясу отдохнуть пять минут под фольгой.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.