Пиканья по-бразильски — мясо, которое поражает: вкус выкручен на максимум

Пиканья — сочный и ароматный стейк, популярный в Бразилии. Это мясо с жировой прослойкой обжаривается до румяной корочки, оставаясь внутри мягким и насыщенным. Готовится просто, а вкус — ресторанного уровня.
Ингредиенты:
- пиканья — 1 кг;
- чеснок — 3 зубчика;
- лимонный сок — 30 мл;
- оливковое масло — 50 мл;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу.
Приготовление:
- Мясо промыть и обсушить бумажным полотенцем.
- Нарезать пиканью крупными кусками против волокон.
- Чеснок натереть на терке или мелко порубить.
- Смешать чеснок с лимонным соком, оливковым маслом, солью и перцем.
- Обмазать мясо получившимся маринадом и оставить на тридцать минут.
- Разогреть сковороду или гриль до высокой температуры.
- Обжарить куски мяса с двух сторон до образования корочки.
- Убавить огонь и довести до нужной степени прожарки.
- Перед подачей дать мясу отдохнуть пять минут под фольгой.
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