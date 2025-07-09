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09 июля 2025 в 15:34

Пиканья по-бразильски — мясо, которое поражает: вкус выкручен на максимум

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пиканья — сочный и ароматный стейк, популярный в Бразилии. Это мясо с жировой прослойкой обжаривается до румяной корочки, оставаясь внутри мягким и насыщенным. Готовится просто, а вкус — ресторанного уровня.

Ингредиенты:

  • пиканья — 1 кг;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • лимонный сок — 30 мл;
  • оливковое масло — 50 мл;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

  1. Мясо промыть и обсушить бумажным полотенцем.
  2. Нарезать пиканью крупными кусками против волокон.
  3. Чеснок натереть на терке или мелко порубить.
  4. Смешать чеснок с лимонным соком, оливковым маслом, солью и перцем.
  5. Обмазать мясо получившимся маринадом и оставить на тридцать минут.
  6. Разогреть сковороду или гриль до высокой температуры.
  7. Обжарить куски мяса с двух сторон до образования корочки.
  8. Убавить огонь и довести до нужной степени прожарки.
  9. Перед подачей дать мясу отдохнуть пять минут под фольгой.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
мясо
стейки
Бразилия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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