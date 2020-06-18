Звезду сериала «Мужики за работой» обвинили в изнасиловании трёх женщин

https://static.news.ru/photo/6f2c1e0e-b14a-11ea-830f-fa163e074e61_660.jpg Дэнни Мастерсон Фото: D. Long/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американского актёра Дэнни Мастерсона обвинили в изнасиловании трёх женщин. Он известен по участию в сериалах «Мужики за работой», «Шоу 70-х» и «Ранчо».

Пятеро девушек выступили с обвинениями ещё несколько лет назад, и всё это время полиция вела расследование, пишет Variety. В итоге Мастерсона привлекли к ответу по трём инцидентам, которые произошли в период с 2001 по 2003 год.

Два других обвинения были отклонены из‑за нехватки доказательств и давности преступления. Одна из жертв рассказала, что он дважды изнасиловал её в 1996 году.

Актёр, в свою очередь, не признал вину и заявил, что будет оправдан, когда представит все доказательства и свидетели дадут показания. 17 июня его задержали, но он вышел под залог в $3,3 млн.

В случае признания Мастерсона виновным, он получит до 45 лет тюрьмы.

Как писал NEWS.ru, американскому продюсеру Харви Вайнштейну выдвинули новые обвинения в изнасиловании. В новом иске говорится, что он совершил преступление по отношению к четырём женщинам.