Звезду сериала «Мужики за работой» обвинили в изнасиловании трёх женщин

Американского актёра Дэнни Мастерсона обвинили в изнасиловании трёх женщин. Он известен по участию в сериалах «Мужики за работой», «Шоу 70-х» и «Ранчо».
Пятеро девушек выступили с обвинениями ещё несколько лет назад, и всё это время полиция вела расследование,
Два других обвинения были отклонены из‑за нехватки доказательств и давности преступления. Одна из жертв рассказала, что он дважды изнасиловал её в 1996 году.
Актёр, в свою очередь, не признал вину и заявил, что будет оправдан, когда представит все доказательства и свидетели дадут показания. 17 июня его задержали, но он вышел под залог в $3,3 млн.
В случае признания Мастерсона виновным, он получит до 45 лет тюрьмы.
Как писал NEWS.ru, американскому продюсеру Харви Вайнштейну выдвинули новые обвинения в изнасиловании. В новом иске говорится, что он совершил преступление по отношению к четырём женщинам.
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