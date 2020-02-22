https://static.news.ru/photo/ec29c926-555e-11ea-a377-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Pustovit/Keystone Press Agency/Global Look Press

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отправился в посёлок Новые Санжары Полтавской области, где находятся на карантине эвакуированные из Китая украинцы. Против их размещения на обсервацию (это менее строгая форма изоляции, чем карантин) взбунтовались местные жители.

Алексей Данилов по поручению Президента Украины Владимира Зеленского вылетел в Новые Санжары. Он подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая в медцентре Нацгвардии «Новые Санжары», — сообщается на сайте СНБО.

Власти Украины эвакуировали из китайской Ухани 45 украинцев и 27 граждан восьми других стран. Местом под двухнедельную обсервацию был выбран санаторий в Новых Санжарах. Узнав, куда везут людей, местные жители начали перекрывать трассу и кидать камни в автобус с эвакуированными. Начались стычки с полицией. Чтобы успокоить местных жителей, в санатории с изолированными людьми осталась и глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая.

Президент Владимир Зеленский осудил поведение жителей Новых Санжар, Глава государства сказал, что в этом случае страна напоминает Европу, но времён Средневековья.

Первые случаи заражения неизвестной ранее формой пневмонии были выявлены в Китае в конце декабря 2019 года. К 22 февраля эпидемия затронула 76 228 тысяч человек по всему миру. Она уже унесла жизни 2345 заболевших. Выздороветь удалось более 20 тысячам пациентов. Китай уже запустил производство первого лекарства от болезни.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения обеспокоена неясными случаями заражения новым типом коронавируса. Речь идёт о тех пациентах, которые не бывали в КНР или не контактировали с заражёнными.