https://static.news.ru/photo/6f753b4c-54cb-11ea-8647-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fan Peishen/XinHua/Global Look Press

Всемирную организацию здравоохранения беспокоят неясные случаи заражения новым типом коронавируса в Китае, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Мы обеспокоены количеством тех случаев, в отношении которых нет ясных данных по передаче, таких как история поездок в КНР или контакт с заражённым лицом, — сказал гендиректор.

Он отметил, что хотя число случаев заболевания в провинции Хубэй снижается, одновременно наблюдается их рост в провинции Шаньдун, что также не может не вызывать беспокойства у ВОЗ. В то же время Гебрейесус высказал оптимистический взгляд на меры, принимаемые против распространения болезни.

Первые случаи заражения неизвестной ранее формой пневмонии были выявлены в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом заражения стал продуктовый рынок Ухани. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на SARS-CoV-2.

К 20 февраля эпидемия затронула более 75,4 тысячи человек по всему миру. Она уже унесла жизни 2236 заболевших. Выздороветь удалось 18 264 пациентам. Китай, как ранее писал NEWS.ru, уже запустил производство первого лекарства от болезни.