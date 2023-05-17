Экс-лидер Франции Саркози получил срок: какие президенты сидели в тюрьме Николя Саркози осудили на три года по «делу о прослушке»

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Николя Саркози осужден на три года по «делу о прослушке». Как сообщает издание La Croix, 23-й президент Франции должен провести один год в заключении, два остальных года назначены судом условно. Решение вынес Апелляционный суд Парижа. В чем признали виновным Саркози и кто еще из лидеров стран сидел в тюрьме и подвергался уголовному преследованию — в материале NEWS.ru.

За что осудили Саркози

Журналисты назвали эту историю «делом о прослушке». Французские следователи в 2013 году перехватили телефонный разговор уже экс-президента Саркози и его адвоката Тьерри Эрзога. Саркози предлагал адвокату получить от сотрудника кассационного суда Жильбера Азибера информацию о расследовании дела о нелегальном финансировании его президентской кампании 2007 года.

Обвинение в отношении Саркози тогда строилось на данных о том, что это финансирование происходило со стороны дочери основателя косметического гиганта L’Oreal Лилиан Бетанкур. Взамен экс-президент обещал судье свою протекцию в получении некоей высокой должности в Монако.

В 2021 году суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Тогда его и приговорили к трем годам лишения свободы, двум из них — условно. Апелляция экс-президента была отклонена в нынешнюю среду, 17 мая.

Фото: Horst Ossinger/dpa/Global Look Press Лилиан Бетанкур

Бетанкур не единственная, кто мог спонсировать Саркози в ходе кампании 2007 года. В настоящее время Финансовая прокуратура Франции требует провести расследование по поводу того, что кандидата в президенты Пятой республики поддерживал ливийский лидер Муаммар Каддафи.

Что интересно, в 2011 году Саркози отдал приказ о направлении французских войск в Ливию, где в ходе цветной революции Каддафи был свергнут и убит.

Тюремный срок для экс-президента назвали унижением

Приговор стал беспрецедентным для Франции, он унизил бывшего главу государства, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Новостной французский телеканал ВFMTV сразу после вынесения приговора сообщил, что Саркози будет отбывать свой срок дома под электронным наблюдением.

До Саркози на скамье подсудимых побывал Ширак

Саркози оказался не первым французским президентом, осужденным после своей отставки. В декабре 2011 года суд приговорил экс-президента Франции Жака Ширака к двум годам условно по делу, в рамках которого он обвинялся в создании фиктивных рабочих мест в период работы в мэрии Парижа.

Как было установлено, в первой половине 1990-х годов Ширак создал сеть из нескольких десятков фиктивных рабочих мест в мэрии. Средства на оплату «мертвых душ» перечислялись в фонды его партии «Союз в поддержку Республики».

Ширак назвал расследование «важным для демократии», а себя посчитал «обычным гражданином». Экс-президента осудили на два года условно.

Фото: Steph/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Жак Ширак

Кто из постсоветских президентов получал тюремный срок

Из лидеров постсоветских стран реальные сроки получили четвертый президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и третий президент Грузии Михаил Саакашвили.

Атамбаев был арестован и помещен под стражу 9 августа 2019 года, спустя почти два года после ухода с поста главы государства. 23 июня 2020 года Бишкекский суд приговорил экс-президента Киргизии к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по статье 319 «Коррупция» из-за дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

После массовых акций протеста против результатов парламентских выборов в начале октября 2020 года его выпустили. Но через три дня Атамбаев выступил на митинге протеста на главной площади Бишкека, после чего произошло столкновение между его сторонниками и поддерживающими премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова. На следующий день Атамбаева вновь поместили в СИЗО по обвинению в организации массовых беспорядков.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Алмазбек Атамбаев

14 февраля 2023 года Атамбаева выпустили из 27-й исправительной колонии. Накануне Верховный суд республики отменил приговор Атамбаеву и отправил его уголовное дело на повторное рассмотрение в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Ему разрешили уехать в Дубай, а оттуда в Европу на лечение. В тюрьму четвертый президент Киргизии уже не вернется, полагают собеседники NEWS.ru в Бишкеке.

Как отбывает тюремный срок Саакашвили

Михаила Саакашвили задержали 1 октября 2021 года после возвращения в Грузию с Украины и почти сразу посадили в тюрьму на шесть лет по обвинению в организации нападения на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили. Но уже 8 октября Саакашвили из-за ухудшения состояния здоровья доставили из города Рустави в тюремную больницу на окраине Тбилиси.

12 мая 2022 года его перевели в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси для обследования и лечения. Судя по словам его адвокатов, а также фото- и видеосъемкам, Саакашвили сильно похудел и очень плохо выглядит. Он утверждает, что его травят, а не лечат. Адвокат Саакашвили сообщил, что ему диагностировали 36 заболеваний, в том числе туберкулез и деменцию.

Тем не менее 12 мая 2023 года Европейский суд по правам человека отклонил просьбу адвокатов экс-президента Грузии о его переводе на лечение в варшавскую клинику.

Фото: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/TASS Михаил Саакашвили

Армянские президенты остаются под следствием

Следствие продолжается в отношении двух экс-президентов Армении: Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Кочаряна, который занимал пост главы государства в 1998–2008 годах, обвиняют в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Он вины не признал, считая преследование личной расправой со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В марте 2021 года Конституционный суд Армении признал антиконституционной статью Уголовного кодекса, по которой Кочарян обвинялся в свержении государственного строя. Однако против Кочаряна продолжается уголовное преследование по обвинению во взятке, которое было предъявлено 12 февраля 2019 года. В июне 2020-го Кочарян был освобожден под залог в размере более $4 млн.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Серж Саргсян

Процесс над Сержем Саргсяном продолжается в эти дни. Начался он в январе 2020 года. Экс-президента обвинили в организации хищения у государства свыше миллиона долларов путем растраты. Следствие утверждает, что злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам.

Помимо этого, Кочаряна и Саргсяна в феврале прошлого года Азербайджан объявил в розыск по обвинению в разжигании розни между армянами и азербайджанцами в Карабахе.

Как Украина обвиняет своих президентов

На Украине возбуждено около 20 уголовных дел, в которых фигурирует Петр Порошенко — как в качестве обвиняемого, так и свидетеля. Ему инкриминируются госизмена, легализация преступных доходов через офшоры, вмешательство в судебную деятельность. Но разбирательство фактически приостановлено после начала СВО.

Его предшественник Виктор Янукович был осужден заочно в январе 2019 года, когда киевский суд признал его виновным в деле о госизмене и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Адвокаты подавали апелляцию, но тщетно.

Янукович покинул Украину весной 2014 года, назвав судебный процесс «политическим заказом».

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press Петр Порошенко

Пакистанского премьера обвиняют в распродаже и в терроризме

9 мая в суде был взят под стражу бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан. Его обвиняли в отмывании средств с помощью образовательного фонда Al Qadir Trust, который возглавляют Хан и его супруга. Но начались массовые беспорядки, и 11 мая Верховный суд страны признал арест незаконным, на следующий день его выпустили под залог.

Имрана Хана уже пытались задержать в марте 2023 года по делу о продаже дорогих подарков, полученных им во время нахождения во главе правительства от лидеров других стран. Еще на экс-премьера завели уголовное дело о терроризме и препятствовании работе полиции.

17 мая Имран Хан сообщил на своей странице в Twitter, что полиция окружила его дом. «Возможно, это мое последнее сообщение перед очередным арестом. Полиция окружила мой дом», — написал он.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Имран Хан

Из прибрежных апартаментов экс-президент Бразилии переехал в камеру

12 июля 2017 года 35-й президент Бразилии Лула да Силва был приговорен к 9,5 года тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег. Пост главы государства он покинул еще в 2011 году и вину свою не признал. В период обжалования приговора он оставался на свободе.

В январе 2018 года Федеральный региональный суд не только подтвердил обвинительный приговор, но и увеличил ему срок тюремного заключения до 12 лет и одного месяца.

По данным следствия, экс-президент Бразилии получил апартаменты в пентхаусе в прибрежном жилом комплексе в качестве взятки от компании, работавшей с нефтяной компанией Petrobras, причем Лула да Силва скрывал факт владения дорогой недвижимостью.

Все это не помешало ему выиграть выборы и снова стать президентом.

Фото: Leo Bahia/Keystone Press Agency/Global Look Press Лула да Силва

Трамп — первый в истории США экс-лидер, подозреваемый в уголовном преступлении

Первым в истории США экс-президентом, которого обвинили в совершение уголовного правонарушения, стал Дональд Трамп. Он является подозреваемым по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс во время предвыборной кампании 2016 года. Рассмотрение дела по существу намечено на январь 2024 года. Трампа даже формально арестовывали на два часа в Нью-Йорке до предъявления ему официальных обвинений.

Также 9 мая нынешнего года суд Манхэттена признал Трампа виновным в сексуальных домогательствах и клевете на писательницу и журналистку Джин Кэрролл. Она подала в суд на экс-президента Америки за нанесение побоев, утверждая также, что он изнасиловал ее. Присяжные признали факт изнасилования недоказанным, но все же сочли Трампа виновным в домогательствах и клевете на Кэрролл.

Трампа обязали выплатить писательнице почти $3 млн за моральный ущерб и еще $2 млн по гражданскому иску о побоях.

Фото: Timothy A. Clary - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Дональд Трамп

Египетского коррупционера на посту президента сменил шпион

3 июля 2013 года президент Египта Мухаммед Мурси был отстранен военными от власти и на следующий день арестован. В отношении него было заведено несколько уголовных дел. В 2016 году по обвинениям в шпионаже на иностранные разведки Мурси получил пожизненный срок. До этого его уже приговорили к длительным срокам по другим уголовным статьям.

В ноябре 2016 года суд отменил приговоры по делу о шпионаже и назначил новое разбирательство. Однако 17 июня 2019 года Мурси скончался во время судебного заседания.

Предшественник Мурси — президент Хосни Мубарак — правил 30 лет, но в итоге тоже не избежал скамьи подсудимых.

После сложения полномочий президента из-за массовых волнений Мубарака обвинили в разгоне и убийстве демонстрантов в дни «революции 25 января». В июне 2012 года его приговорили к пожизненному сроку, но впоследствии обвинение было снято.

Однако по делу о коррупции, в результате чего было доказано присвоение Мубараком $14 млн, экс-президента осудили на три года. В 2015 году он вышел из тюрьмы, но уже больным. В 2020 году Мубарак скончался.

Фото: imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press Хосни Мубарак

От мафии до проституток — обвинения в адрес Берлускони

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони осенью 2012 года был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в размере €62 млн и приговорен к четырем годам лишения свободы. Однако до тюрьмы дело не дошло. Чуть позже наказание ему изменили на один год домашнего ареста.

Фигурировал итальянский экс-премьер и в других делах: обвинения звучали в его связях с мафией, в использовании услуг несовершеннолетних проституток, но доказать ничего не удалось.

Пострадали за коррупцию

Уголовное преследование за коррупционные схемы оказалось довольно распространенным наказанием для глав государств.

В декабре 2022 года президент Перу Педро Кастильо был отправлен в отставку. В отношении него открыты шесть уголовных производств по обвинениям в коррупционных и иных преступлениях.

В апреле 2018 года экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе была приговорена к 24 годам тюрьмы за коррупцию и злоупотребления полномочиями в бытность лидером страны. В 2021 году ее помиловали.

Фото: Song Kyeong-Seok/Xinhua/Global Look Press Пак Кын Хе

Экс-президента Гватемалы Отто Переса Молину арестовали по обвинению в коррупции в 2015 году и осудили в декабре прошлого года на 16 лет.

31 марта 2014 года суд Тель-Авива приговорил к шести годам тюрьмы и штрафу бывшего премьер-министра страны Эхуда Ольмерта по делу о коррупции при строительстве жилого комплекса «Холиленд» в Иерусалиме. В 2017 году его выпустили на свободу.

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