«Прокукарекает, а утро не наступает»: Лавров заявил о беспомощности Макрона Лавров заявил, что Макрон ощущает себя вассалом США

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Эммануэль Макрон

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что президент Франции Эммануэль Макрон чувствует себя вассалом Соединенных Штатов Америки и действия французского лидера напрямую зависят от Белого дома. В беседе с «Царьградом» российский дипломат подчеркнул, что Макрон понимает это, но сделать с этим ничего не может.

Президент Франции Макрон, видимо, ощущает свою беспомощность, когда он уже не первый год («прокукарекает, а утро не наступает») говорит про стратегическую автономию Евросоюза. Он ощущает себя вассалом Соединенных Штатов. Ему от этого неуютно, — сказал он.

Ранее Макрон заявил, что Париж не поставляет Киеву вооружений, способных атаковать Россию. Стратегия республики состоит в том, чтобы помочь Украине защищаться, отметил он. Президент Франции добавил, что Париж продолжает помогать Киеву выстоять и организовать контрнаступление, что позволит вернуть все стороны за стол переговоров на условиях, выбранных Украиной.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также президенты Франции, США и Украины Эммануэль Макрон, Джо Байден и Владимир Зеленский — люди из прошлого и их политический век недолог. Володин подчеркнул, что эти политики сделали все, чтобы ввергнуть мир в войну, и их ждет международный уголовный суд.