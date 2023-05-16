Володин назвал имена западных лидеров, которых ждет суд Володин назвал Макрона, Шольца, Байдена и Зеленского людьми из прошлого

Фото: Государственная Дума

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в ходе пленарного заседания, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также президенты Франции, США и Украины Эммануэль Макрон, Джо Байден и Владимир Зеленский — люди из прошлого. По его словам, их политический век недолог, передает РИА Новости. Володин подчеркнул, что эти политики сделали все, чтобы ввергнуть мир в войну, и их ждет международный уголовный суд.

Что же касается Макрона, Байдена, Зеленского, Шольца — это люди из прошлого и их не будет в будущем прекрасном мире, потому что они сделали все для того, чтобы ввергнуть мир в войну, а Украину сделать полигоном, — сказал Володин.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы, заявил, что народ Украины стал заложником государственного переворота и планов Запада. По его словам, в этом заключается причина катастрофы на Украине.

Путин также отметил, что Запад стремится добиться распада и уничтожения России, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития. Глава государства подчеркнул, что западные лидеры забыли, к чему привели притязания нацистов на мировое господство и «кто разгромил это чудовищное тотальное зло».