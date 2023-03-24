Саакашвили обвинил российских агентов в отравлении Саакашвили заявил, что его отравили российские агенты в спецслужбах Грузии

Фото: Vladimir Valishvili/Global Look Press

Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что к его отравлению причастны проникшие в спецслужбы Грузии российские агенты, сообщает Politico. Он добавил, что в больнице, где он находится, все решения также принимают службы безопасности, а не врачи.

Я четко помню день, когда яд был применен, я чуть не умер. С того времени у меня плохо со здоровьем... В учреждении, где я нахожусь, основные решения по лечению принимаются службами безопасности, а не врачами, они назначают всех медиков <…> Российские агенты проникли в грузинские службы безопасности, — заявил он.

Политик был задержан на территории Грузии 1 октября 2021 года. Он является фигурантом нескольких уголовных дел. Ранее он был заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, получив три и шесть лет лишения свободы соответственно. Кроме того, суды рассматривают дела о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате государственных бюджетных средств.

Ранее врачи Саакашвили заявили, что вылечить его уже практически невозможно. По их словам, в последнее время он похудел на несколько десятков килограммов, также у него нарушены когнитивные функции и наблюдается полинейропатия. Медики заявили, что текущее лечение неэффективно и только усугубляет состояние Саакашвили — если самочувствие бывшего президента не улучшится, он может прожить несколько месяцев.