В ГД объяснили, что ждет Саакашвили после отказа ЕСПЧ помочь с лечением Депутат ГД Новиков: Грузия давно переболела политической фигурой Саакашвили

Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/TASS

Акция в поддержку арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили у офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси

Успехи Михаила Саакашвили в политике остались в прошлом, Грузия давно переболела его фигурой, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Парламентарий отметил, что специфика «психически-эмоционального» состояния экс-президента Грузии уже давно стала всем понятна. Ранее издание Resonansi сообщило, что ЕСПЧ отклонил просьбу адвокатов Саакашвили о его переводе на лечение в европейскую клинику

Мягко говоря, это не совсем здоровый человек. Иногда люди такого склада добиваются успехов в политической деятельности, и в свое время Саакашвили это удалось, но это уже точно в прошлом. Этой политической фигурой Грузия давно переболела, — заявил Новиков.

Сегодня в Грузии есть разные центры политического влияния, добавил он.

Есть даже партия, ориентируемая на самого Саакашвили. Но рассчитывать, что они получат достаточное парламентское большинство, или что он сам в состоянии в будущем выиграть крупные кампании, нет никакой возможности. Здесь речь уже идет о конкуренции между другими внутренними политическими силами в Грузии, — отметил парламентарий.

Сенатор Сергей Цеков, в свою очередь, высказал мнение, что Саакашвили «ушел в небытие». По словам члена Совета Федерации, грузинскому экс-президенту остается только досидеть свой срок в тюрьме.