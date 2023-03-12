«Мои кости распадаются»: Саакашвили рассказал об ухудшении здоровья Саакашвили: потеря веса почти вдвое грозит развитием полиорганной недостаточности

Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил в интервью британскому телеканалу Sky News, что его вес упал почти вдвое. Дальнейшее снижение веса, согласно прогнозам врачей, грозит вызвать полиорганную недостаточность. По словам политика, он постоянно находится в постели и чувствует себя очень плохо.

Телеканал отметил, что ему не позволили лично посетить Саакашвили в больнице, однако ему через адвоката были переданы вопросы, на которые он ответил письменно.

Изначально я весил 120 килограммов, сейчас 64. Если вес будет ниже 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность. <...> Я все время нахожусь в постели, мои кости распадаются, и это причиняет мучительную боль, — сообщил Саакашвили.

В свою очередь адвокат политика Шалва Хачапуридзе рассказал, что состояние экс-президента Грузии становится хуже с каждым днем и в настоящее время он выглядит «как заключенный в концентрационном лагере в нацистской Германии».

Ранее врачи Саакашвили заявили, что вылечить его уже практически невозможно. По их словам, в последнее время он похудел на несколько десятков килограммов, также у него нарушены когнитивные функции и наблюдается полинейропатия. Медики заявили, что текущее лечение неэффективно и только усугубляет состояние Саакашвили — если самочувствие бывшего президента не улучшится, он может прожить несколько месяцев.

6 февраля суд отказал в освобождении Саакашвили по состоянию здоровья.

Политик был задержан на территории Грузии 1 октября 2021 года. Он является фигурантом нескольких уголовных дел. Ранее он был заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили, получив три и шесть лет лишения свободы соответственно. Кроме того, в настоящее дело суды рассматривают дела о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате государственных бюджетных средств.