Азербайджан объявил в розыск экс-президентов Армении Кочаряна и Саргсяна

Экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян привлечены к ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса и объявлены в розыск, сообщают СМИ со ссылкой на военную прокуратуру Азербайджана. Они обвиняются азербайджанской стороной в разжигании национальной вражды.

Они пропагандируют, что Карабах принадлежит армянам и в нём должны жить только армяне, а также призывают к выселению азербайджанцев с этой территории, поджогу их домов, они были привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса и объявлены в розыск, — сказал представитель прокуратуры Эмиль Тагиев.

По его словам, с февраля 1988 года они занимались разжиганием национальной вражды, ненависти между азербайджанским и армянским народами, а также организовывали и проводили в организациях и учреждениях городовсобрания с участие работников, являвшихся армянами по национальности.

Кочарян до этого обещал продолжить борьбу против «сфабрикованных уголовных дел». По его словам, освобождение из-под ареста депутатов оппозиционной фракции парламента Армении является важным шагом на пути восстановления справедливости.

Ранее пресс-секретарь антикоррупционного комитета Марина Оганджанян заявила, что Саргсян обвиняется в в получении взятки в особо крупных размерах. С него взята подписка о невыезде.