​ ​Экс-глава Армении Кочарян пообещал бороться «против сфабрикованных дел»

Освобождение депутатов оппозиционной фракции парламента Армении из-под ареста является важным шагом на пути восстановления справедливости. Об этом экс-президент страны Роберт Кочарян. Он пообещал продолжить борьбу против «сфабрикованных уголовных дел». Соответствующую запись политик разместил н своей странице социальной сети Facebook.

Сегодня был важный шаг на пути восстановления справедливости — освобождены незаконно находившиеся долгое время под арестом депутаты блока «Армения». <...> Мы продолжим борьбу. Все сфабрикованные дела будут развалены, и уверяю вас, должностные лица, совершившие беззакония, почувствуют на себе силу истинного правосудия, — написал Кочарян.

Ранее Конституционный суд Армении констатировал, что находящиеся под стражей граждане, не имеющие депутатского статуса, с момента его полчения не могут содержаться под стражей. Таким образом из-под ареста были освобождены трое представителей оппозиционной фракции «Армения» — бывшие мэры городов Мегри и Сисиан Мхитар Закарян и Артур Саркисян, а также профессор медицины Армен Чарчян.

Ранее сообщалось, что бизнесвумен подала жалобу против Кочаряна, на основании которой экс-президента обвинили в использовании должностных полномочий для помощи компании Амбарцумян. По версии следствия, предпринимательница якобы передала Кочаряну взятку в размере около $3 млн.