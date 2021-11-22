Экс-президента Армении Саргсяна обвинили в получении крупной взятки

Обвинение в получении взятки в особо крупных размерах предъявлено бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну. С него взята подписка о невыезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря антикоррупционного комитета Марину Оганджанян.

Саргсяну предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупных размерах. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Другие подробности сообщить пока не могу, — сказала Оганджанян.

Ранее адвокат Саргсяна Амрам Макинян сообщил, что его подзащитного вызвали на допрос в качестве обвиняемого в антикоррупционный комитет. По словам адвоката, предпринимательница Сильва Амбарцумян заявила, что давала взятку Саргсяну. При этом Макинян подчеркнул, что экс-президент был допрошен по делу о взяточничестве ещё два года назад, тогда он фигурировал в качестве свидетеля, и до настоящего времени никаких новых обстоятельств дела на появлялось.

Сильва Амбарцумян фигурирует также ещё в одном деле, по которому проходит другой бывший президент Армении Роберт Кочарян. Бизнесвумен подала жалобу против Кочаряна, на основании которой экс-президента обвинили в использовании должностных полномочий для помощи компании Амбарцумян. По версии следствия, предпринимательница якобы передала Кочаряну взятку в размере около $3 млн.

Серж Саргсян был президентом Армении с 2008 по 2018 год. В апреле 2018 года он ушёл в отставку с поста премьер-министра в результате так называемой бархатной революции, по итогам которой новым премьером стал Никол Пашинян.