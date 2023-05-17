Стало известно, отправят ли Саркози на год в тюрьму Европеист Федоров: Саркози вряд ли отправится на год в тюрьму или наденет браслет, но приговор сильно унизил его

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Николя Саркози

Экс-президент Франции Николя Саркози (2007–2012) вряд ли отправится на год в тюрьму по приговору Апелляционного суда Парижа по делу о торговле влиянием, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, вердикт инстанции беспрецедентный для Пятой республики и унизительный для бывшего главы государства. Эксперт отметил, что, скорее всего, политик отделается ограничением передвижения даже без браслета.

Вряд ли он окажется за решеткой, на нарах, что называется. Но этот приговор сам по себе — большое унижение для экс-главы государства. Казалось, что он вылез из этой истории, но, видимо, не получилось. Если его приговорили к году тюрьмы и двум условно, то, скорее всего, его ограничат в движении, думаю, дело не дойдет даже до браслета. Будет отбывать срок, так сказать, в пределах квартиры или офиса в Париже, — предположил Федоров.

Апелляционный суд Парижа приговорил Саркози к одному году реального лишения свободы и двум годам условно по делу о торговле влиянием. Фигурант все обвинения отрицает. Его адвокат Тьерри Эрзог и бывший судья Жильбер Азибер получили аналогичные сроки.

Следствию удалось доказать, что бывший глава Франции через своего адвоката в 2014 году обещал помочь сотруднику Кассационного суда в получении должности в Монако в обмен на информацию о ходе расследования дела о незаконном финансировании своей предвыборной кампании со стороны французского дома L’Oreal.

В рамках расследования сотрудники следственных органов Франции в сентябре 2013 года начали прослушивать телефонные разговоры экс-главы Франции. В начале 2014 года выяснилось, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под иными именами. Суд установил наличие коррупционных договоренностей между Саркози, Эрзогом и Азибером.

Ранее партия экс-кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен «Национальное объединение» начала расследование в отношении экс-премьера страны Франсуа Фийона. Политика, который занимал пост главы правительства во время президентства Саркози, подозревают в связях с Россией.